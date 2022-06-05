Вашингтон, 5 июня, 2022, 05:35 — ИА Регнум. Президенту США Джо Байдену пришлось столкнулся с паникой европейских союзников, переживающих о последствиях затяжного военного конфликта на Украине. Об этом пишет в статье в Washington Post колумнист Дэвид Игнатиус.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Успехи России в спецоперации вызывают тревогу у лидеров стран Североатлантического альянса, считает колумнист.

«Европейские лидеры, казалось, успокоились на этой неделе, взяв на себя обязательство ввести эмбарго на поставки российской нефти морским путём, в то время как Германия согласилась предоставить Украине мощную противовоздушную оборону и танки», — отметил Игнатиус.

И, по мнению колумниста, президент США «справедливо настаивает на том, что только украинцы могут решить, как эта война должна закончиться».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, итальянский социолог Алессандро Орсини заявил, что Запад бросил киевский режим в ходе специальной военной операции России.