Москва, , 05:22 — REGNUM Судьба задержанном на Шри-Ланке самолета «Аэрофлота» Airbus A330 пока не решена. Решение судом не принято, ведутся переговоры между дипломатами, — об этом по информации РИА Новости сообщил МВД Шри-Ланки.

Флаг Шри-Ланки

«Вопрос все еще ожидает окончательного решения суда. По этому вопросу также ведутся консультации по обычным дипломатическим каналам», — сообщил ланкийский МИД.

Ранее власти Шри-Ланки заявили, что считают задержание самолета «Аэрофлота» в аэропорту Коломбо коммерческим спором между российским авиаперевозчиком и ирландской Celestial Aviation Trading и сами к случившемуся отношения не имеют.

Отметим, что 3 июня самолет авиакомпании «Аэрофлот» не получил разрешения на вылет из аэропорта Коломбо. Борт задержан до 16 июня. Власти Шри-Ланки задержали вылет самолета из-за коммерческого спора с лизинговой компанией. Граждане России вывезены из аэропорта и размещены в гостинице. «Аэрофлот» приостановил рейсы в Коломбо. МИД России заявил протест послу Шри-Ланки.

Читайте также: Власти Шри-Ланки задержали самолет «Аэрофлота» до 16 июня