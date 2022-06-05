Сеул, , 05:19 — REGNUM Пуск восьми баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря осуществила Северная Корея. Об этом 5 июня сообщило агентство Yonhap.

Запуск баллистической ракеты. КНДР Egloos.com

Как уточнил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, запуск восьми баллистических ракет малой дальности был осуществлён КНДР в период с 09:08 по 09:43 местного времени (с 03:08 по 03:43 мск) как минимум из двух мест.

По данным южнокорейских военных, один из пусков был осуществлён из района аэропорта Сунан в Пхеньяне. Информация о других местах запуска ракет не сообщается. О возможном ущербе, который могли причинить ракеты, сведений не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пуске Северной Кореей неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря.

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