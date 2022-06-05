Осло, 5 июня, 2022, 04:59 — ИА Регнум. В Норвегии среди тающих горных ледников обнаружен маленький кожаный ботинок эпохи бронзы, принадлежавший женщине или юноше три тысячи лет тому назад. Об этом сообщает издание Live Science со ссылкой на отчёт Норвежского университета науки и технологий.

Ледник

Артефакты, извлечённые изо льда, находятся чаще всего в безупречном состоянии, отмечают норвежские учёные. Участки льда в этой северной стране относительно стабильны, неподвижны и не содержат агрессивных соединений. Из ледников извлекаются практически невредимыми оружие, одежда, текстиль, останки растений и животных.

Всего за несколько десятилетий обширные участки норвежских ледяных пятен начали таять, подвергая неоткрытые артефакты воздействию стихий и определённому ухудшению, констатируют учёные.

«Исследование, основанное на спутниковых снимках, сделанных в 2020 году, показывает, что более 40% из 10 выбранных ледяных пятен с известными находками растаяли. Эти цифры предполагают значительную угрозу для сохранения открытий изо льда, не говоря уж о климатических последствиях всех этих процессов», — заявила соавтор доклада, археолог и доцент Музея университета NTNU Биргитте Скар.

Как следует из доклада, в Норвегии исследователи в ледяных пятнах обнаружили тысячи артефактов, принадлежащих охотничьим племенам бронзового века, которые охотились на оленей по всей Северной Европе и южной Скандинавии в 1100 годах до нашей эры. Ботинок 3000-летней давности был обнаружен в 2007 году в горном районе Йотунхеймен на юге Норвегии вместе с несколькими стрелами и деревянной лопатой. И является не только самой старой обувью в этой стране, но, возможно, и самым старым предметом одежды, обнаруженным в Скандинавии.