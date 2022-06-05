Богота, , 04:52 — REGNUM Нарушением конституции назвал президент Колумбии Иван Дуке постановление суда о его домашнем аресте. Слова главы латиноамериканского государства приводит издание El Tiempo.

Иван Дуке Inter-American Dialogue

Такое решение суд вынес, приняв во внимание неисполнение предыдущего решения инстанции. В свою очередь колумбийский лидер заявил, что решение нарушает конституцию и должно быть изучено всеми инстанциями для внесения абсолютной ясности и демонстрации «истинного смысла этого политического решения без юридического обоснования».

По словам Дуке, постановление суда, в неисполнении которого его обвинил суд, было исполнено, поэтому решению суда о домашнем аресте нет объяснения, так как оно фактически отменяет неприкосновенность президента, предусмотренную конституцией Колумбии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Колумбии Дуке был приговорён Высшим судом колумбийского города Ибаге к пяти дням домашнего ареста в связи с невыполнением решения, вынесенного в 2020 году. Кроме домашнего ареста, главе Колумбии был назначен штраф.