Вашингтон, 5 июня, 2022, 04:44 — ИА Регнум. Непредсказуемыми последствиями для международной безопасности грозит решение Джо Байдена отправить реактивные системы залпового огня HIMARS на Украину. Мнение эксперта по геополитике Фрэнсиса Семпа в журнале American Thinker цитирует РИА Новости.

Медведь

Американский эксперт отмечает — сначала президент США заявил, что Вашингтон не будет поставлять Украине ракеты для ударов по России, но уже несколько дней спустя он объявил о решении «обеспечить украинцев более современными ракетными системами и боеприпасами». «Безусловно, когда украинские войска получат эти ракетные системы, ничто не помешает им поражать цели на территории России».

Семпа считает, что разворот в политике Байдена случился сразу после того, как США поддержали вступление Финляндии и Швеции в НАТО. В ответ, как напомнил автор, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет.

«Остается лишь гадать, чем все это закончится», — заключил автор, призвав Байдена «не дразнить русского медведя».