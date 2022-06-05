Ереван, 5 июня, 2022, 04:24 — ИА Регнум. В Ереване в результате столкновения с демонстрантами у резиденции премьер-министра республики Никола Пашиняна пострадали 45 полицейских. Об этом сообщает пресс-служба полиции Армении.

ИА REGNUM Армения

Отмечается, что против протестующих «были применены исключительно светошумовые спецсредства», и лишь когда демонстранты не подчинились законным требованиям полиции и «стали применять насилие, бросать бутылки, камни, железные предметы».

«В результате применения спецсредств лёгкие ранения получили двое сотрудников полиции, ещё 45 полицейских получили ранения», — пояснили в полиции Армении.

Подчёркивается, что спецсредства были применены на безопасном от граждан расстоянии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Армении протестующие 3 июня разбили палаточный лагерь возле стен резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна. После столкновения с полицейскими были арестованы по меньшей мере 11 человек. По факту организации и участия в массовых беспорядках членами движения «Сопротивление» возбуждено уголовное дело.