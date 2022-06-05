Аляска, США, , 04:23 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано сейсмологами у Алеутских островов, входящих в состав американского штата Аляска. Об этом 5 июня сообщает Геологическая служба США (USGS).

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Подземный толчок зафиксирован 4 июня в 23:38 по Всемирному координированному времени (02:38 мск 5 июня). Эпицентр землетрясения находился в 348 км на восток от поселения Адак на Аляске.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 105 км. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,0, которое произошло в Кувейте, возле города Эль-Эхмади.

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