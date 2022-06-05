Вашингтон, , 04:19 — REGNUM Президент США Джо Байден планирует отправиться на Ближний Восток и, среди прочих, встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. «Добьется ли там Байден чего-нибудь, что в перспективе имело бы ценность для интересов США? Вряд ли, считает автор Foreign Affairs», — ИноСМИ опубликовало перевод материала о перспективах внешней политики «лидера свободного мира».

Джо Байден Сс) Gage Skidmore

«Джо Байден начал свой президентский срок с твердым намерением изменить привычку своего предшественника заигрывать с диктаторами, в том числе с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом (Mohammed bin Salman), фактическим лидером Саудовской Аравии. В феврале 2021 года Байден обвинил принца в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги (Jamal Khashoggi), рассекретив доклад разведки США, авторы которого связывали это убийство непосредственно с ним. Однако через год с лишним выяснилось, что президент планирует отправиться в Саудовскую Аравию в рамках первого за время своего президентства визита на Ближний Восток. У тех, кто видел в Байдене защитника прав человека, это вызвало серьезное разочарование: поощрение Мухаммеда бен Салмана рукопожатием и совместным фотографированием на родной территории наследного принца было бы равносильно признанию того, что автократам может сходить с рук убийство их оппонентов, пока они обеспечивают непрерывный поток нефти», — огорчена автор статьи Далия Дасса Кей.

По мнению Кей есть несколько причин, по которым Байдену не стоит посещать Ближний Восток.

«Текущий момент нельзя назвать самым подходящим. После нескольких месяцев эскалации насилия между израильтянами и палестинцами, включая убийство в мае палестино-американской журналистки Ширин Абу Акле (Shireen Abu Akleh), здесь кипят страсти. Если Байден не обратит внимание на растущее число фактов, указывающих на то, что за этим убийством стоят израильские силы обороны, и не будет настаивать на привлечении Израиля к ответственности, его визит может не столько ослабить напряженность, сколько усилить ее».

«Настоящей ошибкой было включить в программу поездки Саудовскую Аравию. Учитывая резкий рост цен на нефть, вызванный специальной военной операцией на Украине, главным пунктом, который Байден хотел бы обсудить в ходе визита, несомненно, является увеличение добычи нефти <…> Неясно и то, сможет ли Байден добиться дополнительных уступок, которые принесут пользу американцам. <…> Саудовцы вряд ли будут рвать отношения с Россией, которая является сопредседателем группы ОПЕК+, чтобы бесконечно отвечать на давление США. Сами саудовцы извлекли значительные выгоды из роста цен на нефть. В первом квартале этого года государственная нефтяная компания Saudi Aramco сообщила о росте прибыли на 82% по сравнению с прошлым годом, при этом ее квартальный доход вырос с 22 до 40 миллиардов долларов».

Foreign Affairs отмечает — «Нет никаких оснований рассчитывать на то, что визиты американских высокопоставленных лиц или продажи оружия на суммы в десятки миллиардов долларов позволят удержать страны Ближнего Востока подальше от Китая или России, учитывая отношения, которые они развивают в последние годы. Пекин продолжает расширять свои экономические инвестиции и торговлю с регионом, поскольку считает Ближний Восток ключевым компонентом своей инициативы «Один пояс, один путь».

Что же касается Москвы, ее военное вмешательство, особенно в Сирии, обеспечило ей возможность присутствия в регионе, и лишить ее этого будет трудно, даже с учетом все более сложной ситуации, в которой она оказалась из-за дорогостоящей военной операции на Украине. Партнеры Вашингтона в регионе по-прежнему не хотят принимать сторону противников России и присоединяться к международным санкциям».