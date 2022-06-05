Париж, 5 июня, 2022, 04:03 — ИА Регнум. Как минимум 20 человек пострадали в результате резкого торможения туристического поезда на востоке Франции. Об этом 5 июня сообщил телеканал France 3.

tresdetres Железная дорога

Авария произошла в департаменте Ду, рядом с коммуной Понтарлье на туристической ветке железной дороги Coni’fer. По предварительной информации, у двух вагонов поезда отказали тормоза, в результате чего они врезались в локомотив. В момент аварии в вагонах поезда находилось около 30 туристов.

По данным пожарно-спасательной службы Ду, 11 пассажиров были госпитализированы, состояние одного из пострадавших медики называют серьёзным. Ещё девятерым туристам помощь была оказана на месте происшествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении поезда на юге Китая, в результате которого погиб один человек.