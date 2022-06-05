Пхеньян, 5 июня, 2022, 03:48 — ИА Регнум. Войска КНДР произвели пуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского моря. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

Дальность и высота полёта снаряда, а также другие детали анализируются военными Южной Кореи.

Отмечается, что это уже 18-е по счёту ракетное испытание КНДР с начала 2022 года, включая пуски межконтинентальной баллистической ракеты, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 25 мая КНДР произвела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря.