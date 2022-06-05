Дакка, , 03:30 — REGNUM Как минимум пять человек погибли, около 100 получили травмы в результате пожара на складе в юго-восточной части Бангладеш. Об этом 5 июня сообщило Agence France-Presse (AFP).

Взрыв mikegi

Возгорание произошло около 00:00 по местному времени (21:00 мск) в 40 км от города Читтагонг, на частном складе, где хранились контейнеры с химикатами. На складе в момент возгорания работало около 600 человек.

Во время ликвидации пожара произошёл взрыв, среди пострадавших есть пожарные. Состояние около 20 пострадавших оценивается медиками как критическое.

Причины пожара устанавливается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 12 погибших и 21 пострадавшем в результате взрыва на химзаводе в Индии.

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