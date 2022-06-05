Пекин, 5 июня, 2022, 03:26 — ИА Регнум. Военный бюджет Соединенных Штатов Америки в 400 раз превышает сумму, направленную на развитие международной торговли. Об этом написал на своей странице в социальной сети официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Китайский дипломат 4 июня опубликовал наглядную инфографику с изображением горы долларов, выделенных США на поддержку Украины, и маленькой пачки банкнот, демонстрирующей сумму инвестиций в десять стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). А именно, $54 млрд в поддержку Украины и в сотрудничество с ЮВА — $0,15 млрд.

«Разница в 400 крат показывает, как сильно правительство США любит воевать», — поясняет инфографику Чжао Лицзянь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Китая резко раскритиковали совместную торговую инициативу США и Тайваня.