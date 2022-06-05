Москва, , 03:07 — REGNUM «Гипотетическое столкновение Польши с российской армией на Украине не приведет к началу боевых действий между Россией и НАТО», — политолог Андрей Суздальцев в беседе с «Украиной. ру» оценил перспективы развития ситуации на Украине.

Солдаты НАТО U.S. Department of Defense

По мнению Суздальцева, в перспективе есть вероятность, что Польша попытается заменить своими войсками разгромленные ВСУ, при этом НАТО поможет Польше всем необходимым, но воевать за нее с Россией не станет.

Подобное развитие событий станет не первым когда страна-член НАТО ведет военные действия самостоятельно, без участия союзников. Суздальцев напомнил про Фолклендскую войну 1982 года — тогда Великобритания, воюя с Аргентиной, действовала сама, без участия НАТО.