Новый Орлеан, США, , 02:44 — REGNUM Живущий в Миссисипи автор песен Энди Стоун подал в суд на Мэрайю Кэри и потребовал взыскать с нее не менее 20 млн долларов. Стоун утверждает, что выпустив песню хита All I Want for Christmas Is You певица нарушила авторские права, — передает NBC.

Иск Lawfirmwinstonsalem.com

Энди Стоун утверждает, что записал свою версию «All I Want for Christmas Is You» в 1989 году, затем песня получила «широкую трансляцию» во время рождественского сезона 1993 года и «начала появляться в музыкальных чартах Billboard».

Иск подан в федеральный суд Нового Орлеана. Помимо Кэри ответчиками по делу выступают соавтора певицы Уолтер Афанасьев, а также компании Sony. Corporation of America и ее дочерняя компания Sony Music Entertainment.

Песня Марайи Кэри All I Want for Christmas Is You выпущена в 1994 году как часть ее альбома «Merry Christmas». Мелодия популярна и фактически является одним из рождественских гимнов.

Мэрайя Кэри — американская певица, автор песен, музыкальный продюсер и актриса. Дебютный альбом «Mariah Carey» вышел в 1990 году. Кэри является одной из самых продаваемых певиц в истории музыки. В августе 2015 года певица удостоилась именной звезды на «Аллее Славы» в Голливуде.