Москва, , 02:43 — REGNUM При объявлении «квазидефолта» России главными пострадавшими окажутся кредиторы. Об этом заявил агентству «Прайм» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Кредит 401(K) 2012

Эксперт отметил, что экономических оснований для объявления дефолта России нет, и если его и объявят, то лишь по политическим мотивам. По словам Михаила Когана, средства на выплату по внешнему долгу у России есть, и сам его размер незначителен в сравнении даже с частью резервов, избежавшей заморозки на Западе.

«Дефолт может быть вызван не отсутствием средств, а политическими причинами», — считает Михаил Коган.

В любом случае кредиторы после дефолта будут вынуждены вести переговоры о реструктуризации долга, подчёркивает эксперт. При этом, как правило, кредиторы не получают 100% тела долга, так как у дефолтного заёмщика кредиторов обычно несколько. И напоминает, что в 1998 году реструктуризация долга России по ГКО-ОФЗ коснулась лишь 70% от тела долга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международные резервы России за неделю выросли на $6,2 млрд, составив $583,4 млрд.

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