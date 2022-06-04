Богота, 5 июня, 2022, 02:21 — ИА Регнум. Высший суд города Ибаге постановил взять президента Колумбии Ивана Дуке под домашний арест на пять дней, — об этом со ссылкой на El Tiempo сообщил ТАСС.

Gob.pe/rree Иван Дуке Маркес

Решение суда связано с тем, что Дуке проигнорировал судебное решение от 2020 года, «согласно которому власти должны были разработать и реализовать план по защите национального парка Лос-Невадос. Помимо домашнего ареста, президенту был назначен штраф».

Газета El Tiempo отмечает, что решение суда не будет исполнено — президент Колумбии «защищен президентской неприкосновенностью, и решение об административном и уголовном преследовании главы государства должен выносить парламент».