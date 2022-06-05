Светлана Рыбина, 5 июня 2022, 08:26 — REGNUM Видеозаписи, сделанные на немецких вокзалах, в которых стали скапливаться огромные очереди из желающих воспользоваться единым билетом за 9 евро, введённым властями Германии в качестве компенсации роста цен на энергоносители из-за военного конфликта на Украине, стали поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 5 июня в социальной сети «ВКонтакте».
«Бедные, несчастные! Давка у них началась! Из-за дешёвых-то билетов! А может, давка из-за того, что люди больше не в состоянии ездить на личном транспорте из-за огромных цен на бензин?» — интересуется Ирина О.
Многие пользователи предположили, что большая часть из ринувшихся за дешёвыми билетами — беженцы с Украины, которые не могут позволить себе личный транспорт и более комфортные способы передвижения.
«Уверен, что половина из этих пассажиров — беженцы с Украины. Их там вроде уже практически всех льгот лишили, вот они и охотятся за халявой», — считает Ростислав С.
Некоторые комментаторы отмечают, что компенсация выдалась действительно внушительная, если учитывать то, что единый билет за девять евро действует на протяжении всего лета.
«А ведь девять евро — и правда дешёвый проездной. У нас вот в Волгограде месяц стоит 1200 рублей на автобус. Внушительная разница, но у нас, я уверен, такой толкучки не будет в схожей ситуации», — поделился своим мнением Сергей Т.
Часть людей считает несправедливым, что в достаточно зажиточной Германии цены на общественный транспорт чуть ли не в два раза дешевле, чем в России, у которой есть своя нефть.
«Девять евро — это порядка 700 рублей. У нас в России не меньше 1500 выходит в месяц! И постоянно грозят при этом повышением. Что-то у нас в стране никто по этому поводу даже не жужжит», — подметил Чертёнок Т.
«Всё-таки экономия для тех, кто постоянно в разъездах, колоссальная! Это ведь девять евро на весь месяц! Вот это я понимаю — социальная помощь. Нашим следовало бы поучиться у немецких коллег», — указывает Григорий С.
Ряд пользователей указывает на то, что ничего удивительного в скоплениях людей на вокзалах для Германии нет, такое бывает с изрядной периодичностью.
«В крупных городах Германии на вокзалах всегда многолюдно. Я ездила в 2015-м из Гамбурга, сидячих мест не было, в 2016-м — ехали из Берлина, сидели на полу. Живу в маленьком городе, в пригородном поезде 2 июня пассажиров было, как и раньше, немного. Сколько бы ни стоил билет, сомнительное удовольствие кататься на поезде», — пишет Валерия И.
Нашлись и те, кто считает логичным, что немецкие граждане в условиях энергетического кризиса предпочитают воспользоваться льготами, которые им предоставляет государство.
«Толпы — это норма в Германии. Там развитая система железнодорожного сообщения. В России принято в другой город на машине ехать, а там всё на общественном транспорте. Тупо дешевле. А немцы, как известно, люди экономные. Поэтому это норма», — написал Евгений С.
Напомним, 4 июня в социальных сетях стали публиковаться видеозаписи, сделанные на немецких вокзалах, в которых стали скапливаться огромные очереди из желающих воспользоваться единым билетом за 9 евро, введённым властями Германии в качестве компенсации роста цен на энергоносители из-за военного конфликта на Украине.