5 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили толпы на вокзалах Германии, которые желают воспользоваться очень дешёвым единым билетом.

Светлана Рыбина, , 08:26 — REGNUM Видеозаписи, сделанные на немецких вокзалах, в которых стали скапливаться огромные очереди из желающих воспользоваться единым билетом за 9 евро, введённым властями Германии в качестве компенсации роста цен на энергоносители из-за военного конфликта на Украине, стали поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 5 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Питер Брейгель Старший. Безумная Грета. 1562

«Бедные, несчастные! Давка у них началась! Из-за дешёвых-то билетов! А может, давка из-за того, что люди больше не в состоянии ездить на личном транспорте из-за огромных цен на бензин?» — интересуется Ирина О.

Многие пользователи предположили, что большая часть из ринувшихся за дешёвыми билетами — беженцы с Украины, которые не могут позволить себе личный транспорт и более комфортные способы передвижения.

«Уверен, что половина из этих пассажиров — беженцы с Украины. Их там вроде уже практически всех льгот лишили, вот они и охотятся за халявой», — считает Ростислав С.

Керр Эби. Беженцы. 1938

Некоторые комментаторы отмечают, что компенсация выдалась действительно внушительная, если учитывать то, что единый билет за девять евро действует на протяжении всего лета.

«А ведь девять евро — и правда дешёвый проездной. У нас вот в Волгограде месяц стоит 1200 рублей на автобус. Внушительная разница, но у нас, я уверен, такой толкучки не будет в схожей ситуации», — поделился своим мнением Сергей Т.

Часть людей считает несправедливым, что в достаточно зажиточной Германии цены на общественный транспорт чуть ли не в два раза дешевле, чем в России, у которой есть своя нефть.

«Девять евро — это порядка 700 рублей. У нас в России не меньше 1500 выходит в месяц! И постоянно грозят при этом повышением. Что-то у нас в стране никто по этому поводу даже не жужжит», — подметил Чертёнок Т.

«Всё-таки экономия для тех, кто постоянно в разъездах, колоссальная! Это ведь девять евро на весь месяц! Вот это я понимаю — социальная помощь. Нашим следовало бы поучиться у немецких коллег», — указывает Григорий С.

Ряд пользователей указывает на то, что ничего удивительного в скоплениях людей на вокзалах для Германии нет, такое бывает с изрядной периодичностью.

«В крупных городах Германии на вокзалах всегда многолюдно. Я ездила в 2015-м из Гамбурга, сидячих мест не было, в 2016-м — ехали из Берлина, сидели на полу. Живу в маленьком городе, в пригородном поезде 2 июня пассажиров было, как и раньше, немного. Сколько бы ни стоил билет, сомнительное удовольствие кататься на поезде», — пишет Валерия И.

Нашлись и те, кто считает логичным, что немецкие граждане в условиях энергетического кризиса предпочитают воспользоваться льготами, которые им предоставляет государство.

«Толпы — это норма в Германии. Там развитая система железнодорожного сообщения. В России принято в другой город на машине ехать, а там всё на общественном транспорте. Тупо дешевле. А немцы, как известно, люди экономные. Поэтому это норма», — написал Евгений С.

Напомним, 4 июня в социальных сетях стали публиковаться видеозаписи, сделанные на немецких вокзалах, в которых стали скапливаться огромные очереди из желающих воспользоваться единым билетом за 9 евро, введённым властями Германии в качестве компенсации роста цен на энергоносители из-за военного конфликта на Украине.