Донецк, , 02:07 — REGNUM В Донецке в результате обстрела Ворошиловского района со стороны ВСУ приостановлено движение троллейбусного и трамвайного маршрутов, повреждены две школы, лицей, гимназия и ясли. Об этом сообщил 5 июня глава администрации города Алексей Кулемзин.

Герб Донецка

Руководитель администрации Донецка уточнил, что из-за повреждённой в результате обстрела ВСУ контактной сети в Ворошиловском районе временно приостановлено движение троллейбусного маршрута № 8 на участке ул. Набережная — ул. Университетская в Ворошиловском районе, а также трамвайного маршрута № 1 на участке рынок «Центральный».

Известно на данный момент о разрушениях зданий многопрофильного лицея №5, школы №22, классической гуманитарной гимназии, яслей №13 и № 294, школы «Логос».

«Разрушения пока не определены из-за опасности обстрела», — уточнил Алексей Кулемзин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM по данным Минздрава ДНР, количество пострадавших при обстреле украинскими войсками Ворошиловского района Донецка составляет 13 человек.

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