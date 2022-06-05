5 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 16:32 — REGNUM Заявление бывшего президента Польши, руководителя профсоюза «Солидарность» Леха Валенсы о том, что Европейскому союзу следует распуститься и создать новое объединение, но уже без Польши, чтобы не идти на компромисс с Варшавой, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 5 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

"Лучше распустить Польшу и поделить между Россией и Германией. У всех уже есть соответствующий опыт», — подметил Дмитрий С.

Многие пользователи пришли к выводу, что речь идёт не о взаимоотношениях между Польшей и Евросоюзом, а о желании отдельных европейских элитариев добиться крушения ЕС в пользу Соединённых Штатов Америки.

«Молодцы поляки! Всю Польшу за счёт Евросоюза заасфальтировали, да и в целом столько денег из ЕС высосали, а теперь можно и распускать», — указывает Roman P.

Некоторые комментаторы отмечают, что такие политики, как Валенса, вносят раздрай в некогда единое европейское общество.

«Ай да электрик! С коммунизмом он, кажется, покончил, но всё неймётся старому. Решил теперь, видимо, свести счёты и с Евросоюзом. А что, вдруг у него получится?» — написал Владимир Б.

Лех Валенса Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland

«Интересно, почему все политики, которые ушли в отставку, вдруг начинают говорить совершенно противоположенное тому, [что говорили], когда они были непосредственно у руля?!» — задаётся вопросом Alex F.

Часть людей полагает, что не только Валенса, но и большинство простых европейцев мечтают, чтобы Европейский союз качественно изменился.

«Евросоюз создавали для того, чтобы общими усилиями делить советское наследство. Грубо говоря, чтобы было удобно грабить. Когда разграбили территорию бывшего Союза и поделили сферы влияния, Евросоюз стал центром исполнения американских распоряжений. Гарантом исполнения стали американские военные базы и блок НАТО. Уверен, что европейцы сами хотели бы, чтобы Евросоюз перестал существовать. Никому не нравится быть чьими-то холуями», — пишет Олег Г.

Ряд пользователей указывает на то, что Польша пытается манипулировать Евросоюзом.

«Польская элитка возомнила себя независимым государством-империей? Евросоюз им мешает воссоздать Речь Посполитую, вот и пытаются ускорить развал ЕС», — подозревает Сергей Ш.

«Мысль, конечно, хорошая, но скоро Евросоюз сам начнёт разбегаться, и всё загнётся. Так что высока вероятность, что в ЕС только и останется, что Польша, да какая-нибудь Болгария», — предполагает Валерий З.

Отдельные комментаторы отмечают, что грядёт великая перестановка геополитических фигур, а значит, в этой буре слабакам, к каким уже многие причисляют Евросоюз, не устоять.

«Конец однополярному миру почти настал. Гегемония США уже почти разрушена. Ещё год-два — и Америка полностью лишится влияния. Надеюсь, что эта помойка американская вообще сгинет как страна. Тогда и такие страны, как Польша, поубавят свой пыл, да и Европейский союз получит второй шанс на существование», — считает Михаил Х.

Напомним, 4 июня бывший президент Польши, руководитель профсоюза «Солидарность» Лех Валенса заявил в интервью изданию Interia о том, что Европейскому союзу следует распуститься и создать новое объединение, но уже без Польши, чтобы не идти на компромисс с Варшавой. Речь идёт об одобренном Еврокомиссией плане восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики Польши, который, если учитывать скандалы, сопровождавшие его принятие, станет для ЕК, как считает Валенса, поражением.