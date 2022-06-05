Тбилиси, 5 июня, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Католикос-патриарх Грузинской православной церкви Илия II отправил британской королеве Елизавете II поздравление с 70-ти летием её вступления на престол, сообщает 4 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Елизавета II

«Ваше Величество, от имени Грузинской церкви и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 70-й годовщиной интронизации. Сегодня в мире Вы — самый выдающийся монарх и самый могущественный и влиятельный наместник королевского трона. Ваша работа — это целая эпоха, которая на протяжении многих лет укрепляла Вашу страну в особенно трудные времена и сыграла неизгладимую роль в истории вашего королевства. Я всегда вспоминаю встречу с Вами с большим уважением и глубокую содержательную беседу. Молюсь Богу о Вашем долголетии и дальнейшем успехе Вашей королевской семьи. С наилучшими пожеланиями, католикос-патриарх всея Грузии», — говорится в письме Илии II.