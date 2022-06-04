Париж, 5 июня, 2022, 01:45 — ИА Регнум. Момент попадания молнии в Эйфелеву башню запечатлел фотограф в Париже. Об этом 5 июня сообщил телеканал BFMTV.

Abc.net.au Удары молний

Удар молнии в Эйфелеву башню удалось поймать в объектив камеры фотографу Кулику Бертрану (Kulik Bertrand). Эффектные снимки он выложил в своём аккаунте в Twitter.

Как уточнил Бертран, молния ударила в Эйфелеву башню около 18:00 по местному времени (19:00 мск), фотограф отметил, что снимал одновременно двумя камерами.

Как поясняется на сайте Эйфелевой башни, молния попадает по ней в среднем пять раз в год, не нанося никакого вреда самой башне.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели школьницы в результате удара молнией в Киргизии.