Оклахома-сити, США, , 01:42 — REGNUM Оклахома в конце мая 2022 года стала первым штатом в стране, успешно объявившим аборты вне закона, газета The Washington Post описала последствия такого решения.

Государственный капитолий Оклахомы (сс) Caleb Long

«Всего несколько месяцев назад четыре клиники для абортов в Оклахоме работали сверхурочно, планируя рекордное количество приемов, поскольку пациенты из Техаса, где аборты были строго ограничены с осени, устремились через границу. Сейчас в поликлиниках пусто», — пишет автор. Работа в клиниках практически прекратилась, медсестры заняты оформлением бумаг и просмотром сериалов.

«Сотрудники Trust Women, клиники в Оклахома-Сити, в которую раньше поступали 500 звонков в день, говорят, что телефон перестал звонить».

Теперь пациенты из Техаса, которые ранее стекались в Оклахому, едут в Нью-Мексико, Колорадо или Канзас, где клиники уже переполнены. Очередь на аборт составляет две-три недели.

Закон, подписанный губернатором Оклахомы Кевином Ститтом, запрещает прерывать беременность, кроме случаев изнасилований, инцеста и необходимости при неотложной медицинской помощи.

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