Берлин, 5 июня, 2022, 01:34 — ИА Регнум. Германский концерн Mercedes-Benz отзывает почти один миллион своих автомобилей из-за возможных проблем с тормозами. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на Федеральное автотранспортное ведомство ФРГ.

Значок Мерседес

Отзываются по всему миру автомобили классов ML, GL и R, произведённые с 2004 по 2015 год. По информации автотранспортного ведомства ФРГ, данная мера обусловлена угрозой коррозии усилителя тормозов, что может привести к неполадкам в работе педали тормоза. Только в Германии отзовут около 70 тыс. автомобилей.

Mercedes-Benz просит владельцев автомобилей, попадающих под отзыв, не использовать их до технического осмотра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, немецкий концерн Mercedes-Benz 2 марта 2022 года заявил о приостановке производства автомобилей на своём предприятии в Московской области из-за ситуации вокруг Украины.