Тбилиси, , 15:18 — REGNUM Недавно осуждённый грузинским судом глава оппозиционного телеканала Ника Гварамия получил официльное приглашение на следующий Каннский кинофестиваль, сообщает 4 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Ника Гварамия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Моя поддержка Нике, мы встретимся друг с другом в 2023 году», — заявил генеральный директор кинофестиваля. Сообщается, что судьба Гварамии произвела такое сильное впечатление на гендиректора фестиваля, что он немедленно пригласил бывшего грузинского телемагната в Канны.

Напомним, что Гварамия известный своим крайне скандальным поведением и любовью к нецензурной ругани был приговорён за крупные хищения к трём годам и шести мясяцам лишения свободы.