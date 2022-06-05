Нью-Дели, , 01:20 — REGNUM Как минимум семь человек погибли, ещё 15 пострадали в результате двух ДТП в индийском штате Мадхья-Прадеш. Об этом 4 июня сообщило агентство Press Trust of India.

ДТП

Первая авария произошла в округе Кхандва. По данным местной полиции, три женщины и двое детей погибли, 15 человек пострадали в результате опрокидывания тракторного прицепа, в котором ехало 35 человек. Уточняется, что люди возвращались с мероприятия в городе Харсуде. Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы, состояние шести из них оценивается как тяжёлое.

Второе ДТП произошло в округе Синграули, здесь погибли мужчина и мальчик. Согласно предварительным данным, мужчина и ребёнок ехали на мотоцикле и были сбиты грузовым автомобилем. Водитель грузовика задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Румынии водитель доказал свою невиновность в ДТП с помощью салфетки.

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