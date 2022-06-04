Майами, США, 5 июня, 2022, 01:16 — ИА Регнум. Шторм и сильные дожди привели к затоплению города Майами в штате Флорида (США). Движение транспорта парализовано. По словам очевидцев «машины плывут по улицам».

Марина Каширская ИА REGNUM Вода

Часть улиц залита водой, синоптики прогнозируют продолжение дождей и обращаются к автовладельцам с просьбой не выезжать на затопленные дороги.

Данных о пострадавших в СМИ пока нет.

Восточное побережье США, где и расположен Майами, регулярно сталкивается с наводнениями, вызванными штормами и ураганами. К примеру, в 2017 году ураган «Ирма» прошел по побережью, часть улиц Майами оказалась под водой. Сильно пострадал финансовый центр города — квартал Брикелл. Тогда «Ирма» оставила без электричества около миллиона домов.