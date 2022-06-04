Донецк, 5 июня, 2022, 01:16 — ИА Регнум. В Донецке число пострадавших при обстреле Ворошиловского района города возросло до 13 человек. Об этом сообщает минздрав Донецкой Народной Республики в своём телеграм-канале.

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По уточнённым данным минздрава ДНР, трём пострадавшим оказана помощь на месте. С травмами средней степени тяжести госпитализированы девять человек. из них один ребёнок. Один пациент в тяжёлом состоянии, уточняют в минздраве ДНР.

На местах происшествий работают 11 бригад службы скорой медицинской помощи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на штаб теробороны ДНР, украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка 4 июня в 21:05 (совпадает с мск), выпустив 40 ракет из БМ-21 «Град». Сообщалось сперва о двух, затем о десяти пострадавших от обстрела.