Число раненых в Донецке из-за обстрела ВСУ возросло до 10 человек
Донецк, 5 июня, 2022, 00:54 — ИА Регнум. В результате обстрела ВСУ в Донецке число раненых возросло до 10 человек. Об этом сообщает 5 июня штаб территориальной обороны ДНР.
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«Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежище», — обращаются к местным жителям в штабе теробороны ДНР.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее штаб сообщал о двух пострадавших мирных жителей и уничтожении автомобиля скорой помощи при обстреле Донецка со стороны ВСУ 4 июня.