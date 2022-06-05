Киев, , 00:41 — REGNUM Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, в которой рассказал о том, как проходит специальная военная операция России в районе Лисичанска на Украине.

Рамзан Кадыров Government.ru

В своем обращении глава Чечни, бойцы которой участвуют в операции на Украиие, опроверг заявления украинских пропагандистов, утверждающих что российские войска отступили в районе Лисичанска.

По его словам, в действительности ситуация выглядит иначе — «Наоборот, наши сегодня зашли в промзону, пробили первую их оборону. Рядом посёлок Больничный городок, его забрали. И остальное на днях заберём полностью. Приехали на «хаммерах» легионовцы (иностранные наемники, воюющие на стороне Украины — прим. ИА REGNUM) — такие крутые. Как вышли из машины, так мы сразу четверых завалили. А остальные сбежали и на русском кричали «Мама!».

На ближайшие дни Рамзан Кадыров обещает всплеск военной активности — «…В каждом секторе есть хорошие результаты… на днях вы увидите настоящую спецоперацию и вы увидите как эти шайтаны бегут не только с этих городов, но и с Украины. Мы готовимся и будем радовать настоящих патриотов России, а враги пусть сдохнут».