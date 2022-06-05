Нью-Дели, , 00:36 — REGNUM До 12 человек возросло число погибших в результате взрыва с последующим пожаром на химзаводе в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом 4 июня сообщает агентство Press Trust of India.

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Согласно уточнённым данным, число пострадавших в результате взрыва составляет 21 человек, погибло 12 человек. Все пострадавшие были госпитализированы.

Взрыв на химпредприятии произошёл в округе Хапур штата Уттар-Прадеш. По предварительным данным, на предприятии взорвался котёл в одном из цехов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о восьми погибших в результате взрыва с последующим пожаром на химпредприятии в индийском штате Уттар-Прадеш.

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