Нью-Дели, 5 июня 2022, 00:36 — REGNUM До 12 человек возросло число погибших в результате взрыва с последующим пожаром на химзаводе в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом 4 июня сообщает агентство Press Trust of India.
Согласно уточнённым данным, число пострадавших в результате взрыва составляет 21 человек, погибло 12 человек. Все пострадавшие были госпитализированы.
Взрыв на химпредприятии произошёл в округе Хапур штата Уттар-Прадеш. По предварительным данным, на предприятии взорвался котёл в одном из цехов.
Ранее ИА REGNUM сообщало о восьми погибших в результате взрыва с последующим пожаром на химпредприятии в индийском штате Уттар-Прадеш.
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