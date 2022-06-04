Рим, 5 июня, 2022, 00:29 — ИА Регнум. В Риме участники «Митинг Достоинства» собирают подписи за расследование преступлений ВСУ в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организатора акции, руководителя организации «Единая Италия» Амедео Авондет.

Флаг Италии

По словам организатора, «Митинг Достоинства» с требованием выхода Италии из НАТО и прекращении отправки оружия на Украину состоялся на одной из площадей Рима и в нём приняли участие около тысячи человек

«Мы заявили о необходимости выйти Италии из безумия экономической войны со снятием санкций. А отправка оружия только подпитывает конфликт», — заявил Амедео Авондет.

Он отметил, что митинг прошёл при дистанционном участии из Москвы представителей партии «Единая Россия». По мнению Авондета, разрешить конфликт в Донбассе можно с привлечением ООН после того, как «Россия будет вновь включена в международную политику».

Аналогичные митинги планируется провести в Неаполе или Реджо-Калабрии, уточнил руководитель «Единой Италии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спецоперация российских войск по денацификации и демилитаризации Украины проводится с 24 февраля 2022 года.