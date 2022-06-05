Тбилиси, , 14:00 — REGNUM Политическая группа Европейского парламента «Альянс либералов и демократов Европы» (АЛДЕ) поддержала резолюцию о предоставлении Грузии, Украине и Молдавии статуса кандидатов на членство в ЕС, сообщает 4 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

Над резолюцией работали пять грузинских оппозиционных партий — «Стратегия Агмашенебели», «Свободные демократы», «Республиканская партия Грузии», «Гирчи — Больше свободы» и «Лело для Грузии».

Решение было объявлено на съезде альянса либералов и демократов, проходящем в течение двух дней в Дублине.

В проекте резолюции, поддержанном АЛДЕ, говорится, что Грузия, Молдавия и Украина «десятилетиями боролись за свободу и демократию». Членство в ЕС — это их исторический выбор, и они решительно осуждают «вторжение России на Украину и оккупацию Крыма и Донбасса, продолжающуюся оккупацию Россией 20% территорий Грузии и российскую оккупацию Приднестровья в Молдавии».

АЛДЕ объединяет ведущие партии ЕС, в том числе правящие партии Франции, Голландии, Ирландии, Люксембурга, Германии, Эстонии, более 100 депутатов Европарламента, 6 еврокомиссаров, президента Европейского Совета Шарля Мишеля и 79 действующих министров.