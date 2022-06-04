Москва, , 23:47 — REGNUM НАТО продолжала прирастать новыми странами и хотела втянуть Украину, не смотря на предупреждения со стороны России и обещание не расширяться. Об этом заявил 4 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».

Сергей Лавров Официальное интернет-представительство президента России

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«Параллельно с требованиями выполнить Минские договоренности, мы долгие годы напоминали Западу о том, что его курс на расширение НАТО плохо кончится. Сейчас планируется уже шестое расширение. Мы давно предупредили, когда они стали втягивать в НАТО Украину, что это будет рассматриваться как прямая угроза Российской Федерации. Они отвергли проект Договора о гарантиях безопасности в Европе, который мы предложили в 2009 году», — отметил глава МИД РФ.

Он также выразил сожаление, что в Европе не понимали, что происходит, и не затрагивали эти темы в медийном пространстве. Целью этих действий Сергей Лавров назвал намерение утаить реальное положение дел от населения европейских стран.

Как сообщало ИА REGNUM, министр также высказал мнение, что передача Украине установок реактивных система залпового огня (РСЗО) — это рискованный путь. Он предположил, что эти действия увеличат количество погибших на Украине.