Москва, 4 июня 2022, 23:47 — REGNUM НАТО продолжала прирастать новыми странами и хотела втянуть Украину, не смотря на предупреждения со стороны России и обещание не расширяться. Об этом заявил 4 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».
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Он также выразил сожаление, что в Европе не понимали, что происходит, и не затрагивали эти темы в медийном пространстве. Целью этих действий Сергей Лавров назвал намерение утаить реальное положение дел от населения европейских стран.
Как сообщало ИА REGNUM, министр также высказал мнение, что передача Украине установок реактивных система залпового огня (РСЗО) — это рискованный путь. Он предположил, что эти действия увеличат количество погибших на Украине.