5 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Денис Абрамов, , 16:32 — REGNUM Бештаугорский заказник был образован в 2001 году с целью сохранения естественного ландшафта, воспроизводства редких и ценных видов растительного и животного мира на территории Кавказских Минеральных Вод.

Бештаугорский заказник Денис Абрамов © ИА REGNUM

На территории заказника формируются лечебные минеральные воды курорта. Особенно богаты минеральными водами горы Бештау, Железная и Лысая.

Гора Бештау Денис Абрамов © ИА REGNUM

Монастырское озеро Денис Абрамов © ИА REGNUM

Одним из самых живописных маршрутов считается прогулка по кольцевой дороге вокруг горы Бештау. Бештау — пятиглавая гора, состоящая из главной вершины и радиально расходящихся от неё четырёх основных отрогов с вершинами. Высота главной вершины — 1400 м, что делает Бештау самой высокой горой Пятигорья.

Гора Бештау Денис Абрамов © ИА REGNUM

Гора Шелудивая Денис Абрамов © ИА REGNUM

Маршрут открывает живописные виды на Пятигорск и Лермонтов, горы Машук, Шелудивая, Юца, Джуца и Верблюд.

Гора Шелудивая Денис Абрамов © ИА REGNUM

Вид с горы Бештау Денис Абрамов © ИА REGNUM

Бештаугорское кольцо Денис Абрамов © ИА REGNUM

У подножия горы Бештау расположен Успенский Второафонский мужской монастырь, который был основан русскими монахами, прибывшими в начале ХХ столетия со святой горы Афон на Кавказ. Протяженность маршрута вокруг горы — около 13 километров. На склонах вдоль дороги произрастают краснокнижные виды растений.

Успенский Второафонский монастырь Денис Абрамов © ИА REGNUM

Успенский Второафонский монастырь Денис Абрамов © ИА REGNUM Успенский Второафонский монастырь Денис Абрамов © ИА REGNUM

Флора представлена степными и высокогорными лугами и является одной из богатейших. На территории заказника произрастает более 1587 видов растений, из них 152 вида внесены в Красную книгу Ставропольского края. Здесь впервые были научно описаны многие редкие виды растений: лилия однобратственная, птицемлечник дугообразный, ясенец кавказский, борщевик жесткий, гвоздика душистая, лютик кавказский, бересклет карликовый и другие.

Бештаугорское кольцо Денис Абрамов © ИА REGNUM

Бештаугорское кольцо Денис Абрамов © ИА REGNUM

Бештаугорское кольцо Денис Абрамов © ИА REGNUM

Флора Бештаугорского заказника очень разнообразна Денис Абрамов © ИА REGNUM

Прицветниковый мак (Papaver bracteatum) — эндемик предгорий Северного Кавказа, занесён в Красную книгу, растет только на территории заказника, отсюда его второе название — бештаугорский. Цветет в конце мая и начале июня, высота до 120 см, размер чашечки цветка может достигать 30 см в диаметре.

Реликтовый прицветниковый мак Денис Абрамов © ИА REGNUM

Реликтовый прицветниковый мак Денис Абрамов © ИА REGNUM

Реликтовый прицветниковый мак Денис Абрамов © ИА REGNUM Реликтовый прицветниковый мак Денис Абрамов © ИА REGNUM

Реликтовый прицветниковый мак Денис Абрамов © ИА REGNUM

Реликтовый прицветниковый мак Денис Абрамов © ИА REGNUM

Реликтовый прицветниковый мак Денис Абрамов © ИА REGNUM

Реликтовый прицветниковый мак Денис Абрамов © ИА REGNUM

Реликтовый прицветниковый мак Денис Абрамов © ИА REGNUM

Рододендрон желтый (Rhododendron luteum Sweet), или понтийская азалия (Azalea роntica) — кустарник, вид рода Рододендрон (Rhododendron) семейства вересковые (Ericaceae). Занесён в Красную книгу. Растение ядовито.

Рододендрон желтый Денис Абрамов © ИА REGNUM

Рододендрон желтый Денис Абрамов © ИА REGNUM

Рододендрон желтый Денис Абрамов © ИА REGNUM Рододендрон желтый Денис Абрамов © ИА REGNUM

Рододендрон желтый Денис Абрамов © ИА REGNUM

Ирис, или Касатик, или Петушок (лат. Iris, радуга) — род многолетних корневищных растений семейства Ирисовые, или Касатиковые (Iridaceae). Род насчитывает около 800 видов, раньше его называли «кукушкиными слёзками».

Дикий ирис Денис Абрамов © ИА REGNUM

Анемона или ветреница — многолетнее травянистое растение, относящееся к роду лютиковых, занесено в Красную книгу Ставропольского края.

Анемона Денис Абрамов © ИА REGNUM