Тбилиси, , 13:45 — REGNUM Работники заводов по розливу минеральной воды «Боржоми» намечают провести акции протеста в столице Грузии, сообщает 4 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Забастовка +

Они требуют покрыть двухмесячную задолженность по зарплате и просят премьер-министра Ираклия Гарибашвили выступить посредником в переговорах с руководством компании.

Работники завода «Боржоми» бастуют уже пятый день. Вчера к ним присоединились водители машин для развоза продукции.

«Мы уже два месяца не получаем зарплату, и я прошу вас обратить на нас внимание. У нас есть огромные обязательства по оплате, у всех есть семьи. Мы просим о помощи. Мы доведем это дело до конца. Они хотят сломить людей здесь, и этого не произойдет. Люди из «Боржоми» не будут сломлены», — сказал один из сотрудников.

Участники забастовки сейчас готовят судебный иск с требованием окончательного ареста счетов известного грузинского бренда.

Напомним, что владельцем компании, выпускающей «Боржоми», является российский предприниматель Михаил Фридман. Он попал под западные санкции, и поэтому компания вынуждена была полностью остановить производство.