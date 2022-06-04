Париж, , 23:31 — REGNUM Президент Франции Эмманюэль Макрон 4 июня провел телефонные переговоры с королем Иордании Абдаллой II. Главы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и конфликт на Украине. Об этом со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца сообщает ТАСС.

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Макрон заявил о готовности продолжать работу по обеспечению стабильности в регионе в соответствии с результатами «Багдадской конференции по сотрудничеству и партнерству», проведенной в августе 2021 года при участии Франции. Также лидер Франции выразил «полную поддержку [Иорданского] Хашимитского Королевства в его ответе на вызовы в сфере безопасности и экономические проблемы, с которыми оно сталкивается».

Главы Иордации и Франции выразили свою озабоченность в связи с возобновлением роста напряженности. Имманиюэль Макрон выразил готовность сдерживать любую эскалацию и работать над достижением прочного мира.

В ходе встречи также обсуждалась военная спецоперация России на Украине. В частности, речь шла о ее последствия для глобальной продовольственной безопасности. Макрон проинформировал о дипломатических усилиях Франции, предпринимаемых совместно с ООН и заинтересованными странами, чтобы обеспечить вывоз урожая, от которого зависит продовольственная ситуация в значительной части мира.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мировые цены на зерно снизились на 10% — до уровня апреля — после заявления президента России Владимира Путина о том, что Российская Федерация готова обеспечить беспрепятственный вывоз украинского зерна через подконтрольные ей порты, такие как Бердянск и Мариуполь, если Украина разминирует свои морские гавани.

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