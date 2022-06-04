Москва, 4 июня, 2022, 23:29 — ИА Регнум. В Российской Федерации за минувшие сутки провели 150 тыс. тестов на выявление SARS-CoV-2. Об этом 4 июня сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус. рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

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«За последние сутки проведено 150 тысяч тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в стране проведено более 295,2 млн тестов на коронавирус.

Напомним, 4 июня в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за сутки в РФ были госпитализированы 1493 человека с коронавирусом.