Ашхабад, 4 июня, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Курировавший сельское хозяйство заместитель главы правительства Туркмении Эсенмырат Оразгелдиев 4 июня отправлен в отставку. Такое решение принял президент страны Сердар Бердымухамедов, констатировав, что вице-премьер не справляется со своими обязанностями, сообщило агентство Orient.

(сс) The Official CTBTO Photostream Сердар Бердымухамедов

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Деятельность Эсенмырата Оразгелдиева не соответствовала предъявляемым требованиям в вопросах мелиорации и финансового положения аграрной промышленности.

Освободившееся место заместителя премьер-министра Туркмении по сельскому хозяйству занял Аннагельды Язмурадов. Ранее он был советником главы государства по аграрным вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, по решению президента Туркмении на продовольственную безопасность страны направят из бюджета 300 млн долларов США. Решение принято в рамках мер по снабжению населения государства продовольствием и с целью создать запас продуктов.