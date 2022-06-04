Глава МИД Италии заверил, что в стране не ведут кампанию против России
Рим, 4 июня, 2022, 23:13 — ИА Регнум. Заявления о том, что в Италии проводится антироссийская кампания, глава МИД страны Луиджи Ди Майо 4 июня назвал мистификацией реальности и провокацией. Его мнение опубликовало агентство ANSA.
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Он заверил, что СМИ Италии профессионально излагают факты и хорошо выполняют свою работу по освещению конфликта на Украине. Руководитель МИД страны также отметил необходимость поддерживать с Россией открытый диалог.
Как сообщало ИА REGNUM, Италия готова участвовать в разминировании морских портов Украины для обеспечения вывоза зерна, заявлял ранее глава итальянского МИД. Луиджи Ди Майо констатировал создание морских коридоров для перевозки продовольствия.