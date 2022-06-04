Сараево, , 23:13 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской» ситуацию вокруг Боснии и Герцеговины, а также Дейтонские соглашения.

«У нас есть такая пословица: «У кого что болит, тот о том и говорит». Запад не может себе даже представить, что какая-нибудь страна или политик на Балканах может быть независимым. Он привык использовать всяких там шмидтов (гражданин Германии Кристиан Шмидт, назначенный на должность высокого представителя по Боснии и Грецеговине), чтобы всеми «руководить» и всех шантажировать, всем выдвигать ультиматум. Не надо судить по себе. У нас несколько иные манеры, иная культура, чем у Запада», — сказал министр.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Лавров заявлял, что Москва не видит необходимости в пересмотре Дейтонского соглашения о мире в Боснии и Герцеговине.

Добавим, Дейтонское соглашение является договорённостью о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина 1992–1995 гг. Согласно соглашению, Босния и Герцеговина была разделена на два энтитета: Босния и Герцеговина и Республика Сербская.

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