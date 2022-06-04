Донецк, 4 июня, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22:45 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июня в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ ранения получили 10 мирных жителей.