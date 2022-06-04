Москва, 4 июня, 2022, 22:57 — ИА Регнум. Критические сферы жизнедеятельности России не должны зависеть от инвестиций, технологий со стороны Запада. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».

Mid.ru Сергей Лавров

«Мы (власти России) извлекаем из всего этого урок, — сказал Лавров. — Никогда впредь не надо полагаться на этих людей. Это не означает, что мы не будем с ними вообще разговаривать. Когда они «перебесятся», посмотрим, что они нам скажут».

Глава МИД России добавил, что допускать того, чтобы какие-то критические сферы жизнедеятельности РФ зависели от западных инвестиций или технологий, нельзя.

Как передавало ИА REGNUM, 3 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с официальным визитом Сербию 6 и 7 июня.