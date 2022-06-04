Москва, , 22:55 — REGNUM Россия заинтересована в том, чтобы услышать, как президент Сербии Александр Вучича и другие сербские политики оценивают посредническую роль Евросоюза в процессе косовского урегулирования. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Радио и телевидение Республики Сербской» (РТРС) 4 июня.

Сергей Лавров Mid.ru

«Нам важно понимать оценки сербского руководства и его планы действия на дальнейший период, исходя из тех реалий, которые на сегодня сложились», — сказал Лавров.

Глава российской дипломатии добавил, что во время визита в Белград 6 и 7 июня он готов обсуждать любые темы, которые интересуют сербскую сторону.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что после слов президента Владимира Путина о косовском прецеденте как основании для признания независимости ЛНР и ДНР без согласия Киева, Запад будет еще сильнее давить на сербские власти, требуя от них признать Косово. По словам Вучича, таким образом Запад лишил бы Путина аргументации — если Сербия согласится с независимостью своего южного края, то уже не будет никакого косовского прецедента.