Манчестер, Великобритания, , 22:47 — REGNUM Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг намерен в летнее трансферное окно подписать 25-летнего центрального полузащитника каталонской «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонга.

Как сообщает журналист Экрем Конур, руководство «красные дьяволы» готовы предложить «сине-гранатовым» 81 миллион евро за трансфер полузащитника.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Френки де Йонг принял участие в 32-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Френки де Йонг перешел в «Барселону» 1 июля 2019 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 86 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.