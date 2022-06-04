Вашингтон, , 22:43 — REGNUM Во время отдыха 4 июня пришлось эвакуировать президента США Джо Байдена. Он отдыхал в городе Рехобот-Бич (штат Делавэр), когда в небе появился частный самолёт. Он вошел в закрытую воздушную зону по ошибке, сообщила пресс-служба Белого дома.

Джо Байден (сс) The White House

»Небольшой частный самолет вошёл в запретное воздушное пространство. Все указывает на то, что это произошло по ошибке, и были приняты меры предосторожности. Не было никакой угрозы для президента или его семьи», — распространила информацию об инциденте пресс-служба.

Когда самолёт вошёл в запретную зону, его немедленно сопроводили за границы закрытого воздушного пространства. Выяснилось, что пилот воздушного судна не включил необходимый радиоканал, не следовал соответствующему уведомлению и указаниям. Представители правоохранительных органов допросят пилота.

Из-за происшествия по тревоге были подняты два военных самолета, а президента и его супругу эвакуировали в близлежащую пожарную часть, сообщает телеканал Fox News.