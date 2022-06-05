Батуми, Грузия, 5 июня, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Грузинская оппозиция обвинила мэра Батуми Арчила Чиковани в полной неготовности городской инфраструктуры к туристическому сезону, сообщает 4 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Mikhail Kryshen Батуми

По мнению оппозиции, инфраструктура находится в аварийном состоянии, береговая линия разрушена, в городе транспортный коллапс.

В связи со сложившейся ситуацией депутаты оппозиционного «Единого национальное движения» вызвали мэра Чиковани в городское собрание. Они упрекают Чиковани в том, что вместо того, чтобы заниматься своими обязанностями, он регулярно совершает зарубежные визиты.