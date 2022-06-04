Санкт-Петербург,
4 июня 2022, 23:42 — REGNUM Фестиваль исторической реконструкции в честь 350-летия со дня рождения Петра Первого состоялся на Заячьем острове, у стен Петропавловской крепости — там, где в мае 1703 года будущий император основал город Санкт-Петербург. За одним из множества мероприятий, организованных в честь юбилея Петра Великого, понаблюдал фотокорреспондент ИА REGNUM.
Проход Петра l на ялах вокруг Петропавловской крепости в рамках фестиваля
Дарья Драй (c) ИА REGNUM
В ходе фестиваля, которому способствовала хорошая погода, зрители увидели проход русского войска под предводительством Петра I на шести вёсельных ялах по воде вокруг крепости, высадку солдат на берег острова, реконструкцию боя русских со шведами и бал под открытым небом с демонстрацией костюмов и танцев петровской эпохи.
Проход Петра l на ялах вокруг Петропавловской крепости в рамках фестиваля
Дарья Драй (c) ИА REGNUM
Проход Петра l на ялах вокруг Петропавловской крепости в рамках фестиваля
Дарья Драй (c) ИА REGNUM
Проход Петра l на ялах вокруг Петропавловской крепости в рамках фестиваля
Дарья Драй (c) ИА REGNUM
Проход Петра l на ялах вокруг Петропавловской крепости в рамках фестиваля
Дарья Драй (c) ИА REGNUM
Проход на ялах вокруг Петропавловской крепости в рамках фестиваля
Дарья Драй (c) ИА REGNUM
Проход на ялах вокруг Петропавловской крепости в рамках фестиваля
Дарья Драй (c) ИА REGNUM
Проход на ялах вокруг Петропавловской крепости в рамках фестиваля
Дарья Драй (c) ИА REGNUM
Большой интерес у гостей фестиваля вызвала интерактивная зона, где реконструкторы рассказывали взрослым и детям о вооружении и снаряжении воинов русской армии конца XVII-начала XVIII века и показывали строевые приемы. Кроме того, была организована выставка предметов быта, различной утвари той эпохи.
Работа интерактивных зон на фестивале
Дарья Драй (c) ИА REGNUM
Работа интерактивных зон на фестивале
Дарья Драй (c) ИА REGNUM
Работа интерактивных зон на фестивале
Дарья Драй (c) ИА REGNUM
Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», в ходе фестиваля был реконструирован эпизод штурма русскими войсками шведской крепости Нотебурга в начале Северной войны.
Реконструкция боя русских и шведских войск в рамках фестиваля
Дарья Драй (c) ИА REGNUM
Реконструкция боя русских и шведских войск в рамках фестиваля
Дарья Драй (c) ИА REGNUM
Реконструкция боя русских и шведских войск в рамках фестиваля
Дарья Драй (c) ИА REGNUM
Участник реконструкции боя русских и шведских войск
Дарья Драй (c) ИА REGNUM
Участник реконструкции боя русских и шведских войск
Дарья Драй (c) ИА REGNUM
Реконструкция боя русских и шведских войск в рамках фестиваля
Дарья Драй (c) ИА REGNUM
Участниками фестиваля стали более 60-ти реконструкторов, увлеченных изучением времени петровских реформ, радикально изменивших облик России. Среди них — не только мужчины, обосновавшиеся в палаточном лагере, но и женщины, которые стали участницами Петровской ассамблеи, облачившись в красивые платья первой трети XVIII века.
Участники реконструкции Петровской ассамблеи
Дарья Драй (c) ИА REGNUM
Участницы реконструкции Петровской ассамблеи
Дарья Драй (c) ИА REGNUM
Подолы платьев ччастниц реконструкции Петровской ассамблеи
Дарья Драй (c) ИА REGNUM
Участницы реконструкции Петровской ассамблеи
Дарья Драй (c) ИА REGNUM
Реконструкция танцев Петровских времен
Дарья Драй (c) ИА REGNUM
Реконструкция танцев Петровских времен
Дарья Драй (c) ИА REGNUM
«Танцевать достаточно удобно, потому что они не до конца в пол, и тем более туфли на небольшом каблучке. Поэтому ничего не сковывает, все очень удобно», — поделилась с журналистами телеканала одна из участница фестиваля.
Реконструкция танцев Петровских времен
Дарья Драй (c) ИА REGNUM
Реконструкция танцев Петровских времен
Дарья Драй (c) ИА REGNUM
Реконструкция танцев Петровских времен
Дарья Драй (c) ИА REGNUM
Реконструкция танцев Петровских времен
Дарья Драй (c) ИА REGNUM
Реконструкция танцев Петровских времен
Дарья Драй (c) ИА REGNUM
Реконструкция танцев Петровских времен
Дарья Драй (c) ИА REGNUM
Добавим, что организаторами фестиваля стали Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» и комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
Участники реконструкции Петровской ассамблеи
Дарья Драй (c) ИА REGNUM
Участницы реконструкции Петровской ассамблеи
Дарья Драй (c) ИА REGNUM
Участницы реконструкции Петровской ассамблеи
Дарья Драй (c) ИА REGNUM
Участницы реконструкции Петровской ассамблеи
Дарья Драй (c) ИА REGNUM
Напомним, 9 июня и в последующие дни в Санкт-Петербурге будут широко отмечать важную для России дату — 350-летие со дня рождения основателя города, императора Петра Великого. В городе состоится фестиваль цветов, дефиле духовых оркестров, петровский бал и многие другие праздничные мероприятия.
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