4 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 23:42 — REGNUM Фестиваль исторической реконструкции в честь 350-летия со дня рождения Петра Первого состоялся на Заячьем острове, у стен Петропавловской крепости — там, где в мае 1703 года будущий император основал город Санкт-Петербург. За одним из множества мероприятий, организованных в честь юбилея Петра Великого, понаблюдал фотокорреспондент ИА REGNUM.

Проход Петра l на ялах вокруг Петропавловской крепости в рамках фестиваля Дарья Драй (c) ИА REGNUM

В ходе фестиваля, которому способствовала хорошая погода, зрители увидели проход русского войска под предводительством Петра I на шести вёсельных ялах по воде вокруг крепости, высадку солдат на берег острова, реконструкцию боя русских со шведами и бал под открытым небом с демонстрацией костюмов и танцев петровской эпохи.

Проход Петра l на ялах вокруг Петропавловской крепости в рамках фестиваля Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Проход Петра l на ялах вокруг Петропавловской крепости в рамках фестиваля Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Проход Петра l на ялах вокруг Петропавловской крепости в рамках фестиваля Дарья Драй (c) ИА REGNUM Проход Петра l на ялах вокруг Петропавловской крепости в рамках фестиваля Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Проход на ялах вокруг Петропавловской крепости в рамках фестиваля Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Проход на ялах вокруг Петропавловской крепости в рамках фестиваля Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Проход на ялах вокруг Петропавловской крепости в рамках фестиваля Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Большой интерес у гостей фестиваля вызвала интерактивная зона, где реконструкторы рассказывали взрослым и детям о вооружении и снаряжении воинов русской армии конца XVII-начала XVIII века и показывали строевые приемы. Кроме того, была организована выставка предметов быта, различной утвари той эпохи.

Работа интерактивных зон на фестивале Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Работа интерактивных зон на фестивале Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Работа интерактивных зон на фестивале Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», в ходе фестиваля был реконструирован эпизод штурма русскими войсками шведской крепости Нотебурга в начале Северной войны.

Реконструкция боя русских и шведских войск в рамках фестиваля Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Реконструкция боя русских и шведских войск в рамках фестиваля Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Реконструкция боя русских и шведских войск в рамках фестиваля Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Участник реконструкции боя русских и шведских войск Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Участник реконструкции боя русских и шведских войск Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Реконструкция боя русских и шведских войск в рамках фестиваля Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Участниками фестиваля стали более 60-ти реконструкторов, увлеченных изучением времени петровских реформ, радикально изменивших облик России. Среди них — не только мужчины, обосновавшиеся в палаточном лагере, но и женщины, которые стали участницами Петровской ассамблеи, облачившись в красивые платья первой трети XVIII века.

Участники реконструкции Петровской ассамблеи Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Участницы реконструкции Петровской ассамблеи Дарья Драй (c) ИА REGNUM Подолы платьев ччастниц реконструкции Петровской ассамблеи Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Участницы реконструкции Петровской ассамблеи Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Реконструкция танцев Петровских времен Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Реконструкция танцев Петровских времен Дарья Драй (c) ИА REGNUM

«Танцевать достаточно удобно, потому что они не до конца в пол, и тем более туфли на небольшом каблучке. Поэтому ничего не сковывает, все очень удобно», — поделилась с журналистами телеканала одна из участница фестиваля.

Реконструкция танцев Петровских времен Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Реконструкция танцев Петровских времен Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Реконструкция танцев Петровских времен Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Реконструкция танцев Петровских времен Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Реконструкция танцев Петровских времен Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Реконструкция танцев Петровских времен Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Добавим, что организаторами фестиваля стали Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» и комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Участники реконструкции Петровской ассамблеи Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Участницы реконструкции Петровской ассамблеи Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Участницы реконструкции Петровской ассамблеи Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Участницы реконструкции Петровской ассамблеи Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Напомним, 9 июня и в последующие дни в Санкт-Петербурге будут широко отмечать важную для России дату — 350-летие со дня рождения основателя города, императора Петра Великого. В городе состоится фестиваль цветов, дефиле духовых оркестров, петровский бал и многие другие праздничные мероприятия.

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