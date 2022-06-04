Мюнхен, Германия, 4 июня, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Как сообщает немецкое издание Bild, мюнхенская «Бавария» готова продать 33-летнего таранного форварда сборной Польши Роберта Левандовски из-за опасений, что игрок сам разорвет свой контракт с клубом.

Fcbayern.com Роберт Левандовски

По информации источника, каталонская «Барселона» ближе всех к трансферу нападающего. «Сине-гранатовые» уже согласовали с Левандовски трехлетнее соглашение, рассчитанное до конца сезона 2024/25.

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Роберт Левандовски принял участие в 34-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился 35-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Также футболист получил две желтые карточки.