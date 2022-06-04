Москва, 4 июня 2022, 22:25 — REGNUM Передача Украине установок реактивных система залпового огня (РСЗО) — это рискованный путь. Об этом заявил 4 июня в интервью телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской» министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя такое намерение США и Великобритании.
Он предположил, что эти действия увеличат количество погибших на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Лавров также заявил о том, что продолжать переговоры России и Украины запретил Запад.